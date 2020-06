Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare foarte mare joi, pe 28 mai. Ca in fiecare an, la 40 de zile de la Paște, este sarbatorita Inalțarea Domnului. Aceasta zi a fost consacrata ca fiind Zi a Eroilor și sarbatoare naționala bisericeasca.

- Calendar ortodox, 26 aprilie 2020. In aceasta luna in ziua a douazeci si sasea are loc pomenirea sfantului si maritului apostol Carp, unul din cei saptezeci de apostoli, dar și sfantul apostol Alfeu și finții mucenici Averchie si Elena.

- In fiecare an pe data de 27 mai, romanii au parte de o sarbatoare importanta! In aceasta zi este praznuit Sfantul Vindecator Ioan Rusul! Iata ce rugaciune trebuie sa rostești ca sa te vindeci de boala.

- Anual, data de 20 mai reprezinta un motiv de mare bucurie pentru creștini. In aceasta zi, fiecare credincios sarbatoresc mai mulți Sfinți importanți. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești ca sa-ți mearga bine!

- Miercuri, pe 13 mai, este praznuita o importanta sfanta a creștinismului. Sfanta Glicheria a suferit mult in numele Domnului, dar a savarșit și multe miracole, motiv pentru care moaștele ei sunt folosite pentru vindecarea și celor mai grele și mai dure boli.

- Anual, ziua de 4 mai reprezinta un motiv de mare bucurie pentru creștini. In calendar ortodox sunt praznuiți mai mulți Sfinți importanți, de care fiecare bun creștin trebuie sa știe. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi!

- Duminica, ortodocșii fac pomenirea Sfantului Mucenic Vasile, episcop al Amasiei pe vremea imparatului Liciniu. Exista și o rugaciune inchinata Sfantului Mucenic Vasile, care iarta pacate și mantuiește suflete.

- Un important sfant este pomenit de creștinii ortodocși, pe 29 martie. Orice bun creștin trebuie sa știe și, in aceste clipe grele, sa rosteasca rugaciunea pentru aflarea adevarului și pentru mantuirea sufletelor.