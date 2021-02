Stiri pe aceeasi tema

- An de an, pe data de 25 ianuarie este zi de mare sarbatoare la romani! Iata cui trebuie sa le spui '”La multi ani”, dar și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești in aceasta zi sfanta pentru a scapa de fricile care nu iți dau deloc pace.

- An de an, data de 23 de ianuarie este zi de mare sarbatoare la romani! Credincioșii praznuiesc un mare sfant. Iata și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de grijile care te apasa.

- Ziua de 22 ianuarie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși. Anual, la aceeași data, in calendarul ortodox este pomenit Sfantul Timotei. In același timp, credincioșii trebuie sa știe ca pe langa acesta mai sunt sarbatoriți și alți sfinți importanți. Iata ce rugaciune speciala trebuie…

- Miercuri, 6 ianurie, pentru toți creștinii este o zi foarte importanta! La aceasta data are loc una dintre cele mai mari sarbatori ale anului, Botezul Domnului sau Boboteaza, așa cum mai este numita! Iata ce rugaciune trebuie sa rosești pentru sanatate!

- An de an, pe data de 23 decembrie este zi de sarbatoare la romani! Ce sfinți sunt praznuiți astazi? Iata și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești cu o zi inainte de Ajunul Craciunului!

- An de an, pe data de 14 decembrie, este zi de mare sarbatoare la romani! Iata rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de necazuri! Ce sfinți sunt praznuiți in aceasta zi?

- Marți, 17 noiembrie, este zi de sarbatoare la romani! Ce mare sfant praznuiesc credincioșii astazi? Iata și cea mai puternica rugaciune pe care trebuie sa o rostești in aceasta zi pentru a te feri de rele!

- Sfantul Apostol și Evanghelist Matei este unul dintre cei doisprezece Apostoli aleși de Hristos. Inainte de a ajunge Apostol, a fost vameș și se numea Levi. Era originar din Capernaum (un orașel pe malul lacului Tiberiada), fiind fiul lui Alfeu și a fost de meserie vameș, adica perceptor/incasator…