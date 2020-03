Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 25 martie reprezinta o zi de mare sarbatoare pentru toți credincioșii. Buna Vestire sau ”Blagoveștenia” cum este numita in popor, praznuiește ziua in care Sfantul Arhanghel Gavrial a venit la Sfanta Fecioara Maria și a anunțat-o ca il va naște pe Fiul Lui Dumnezeu.

- Este sarbatoare mare pentru crestini, sambata, pe 22 februarie. In fiecare an, in ziua de sambata de dinaintea Duminicii Infricosatoarei Judecati este praznuita Aflarea moastelor Sfintilor Mucenici din Evghenia.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 19 februarie. In fiecare an, la aceasta data, datorita faptelor sale bune, Sfintii Apostoli Arhip, Filimon si sotia sa, Apfia sunt sarbatoriti de catre crestini.

- Este sarbatoare mare astazi pentru credinciosi. In fiecare an, pe data de 2 februarie, crestinii praznuiesc Intampinarea Domnului, care este una dintre cele mai importante sarbatori de peste an.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de weekend. In fiecare an, in ziua in care se sarbatoreste Mica Unire, Biserica praznuieste si pe Sfanta Xenia, una dintre cele mai mari sfinte.

- Sarbatoare mare pentru crestini, sambata, pe 11 ianuarie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Astfel, Biserica il sarbatoreste in fiecare an, la aceasta data, pe Cuviosul Teodosie cel Mare, incepatorul vietii de obste.

- Este sarbatoare mare, marti, pe 7 ianuarie. In fiecare an, la aceasta data, este praznuit Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. Aceasta este una dintre cele mai importante sarbatori din an si, totodata, este praznicul care incheie incheie Sarbatorile de iarna.

- Pe 2 ianuarie, in a doua zi din Noul An, este mare sarbatoare pentru creștini. Un mare Sfant este praznuit de Biserica. Astfel, in fiecare an, la aceasta data, Sfantul Serafim de Sarov este cinstit cu credința de catre creștini.