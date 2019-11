Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14 noiembrie, credincioșii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Filip, al treilea Apostol chemat de Mantuitorul Iisus Hristos. Citește rugaciunea de care avem mate nevoie azi, inainte de intrarea in Postul Craciunului.

- Este o zi importanta pentru credincioși! Potrivit calendar ortodox 2019, pe data de 14 noiembrie crștinii sarbatoresc Lasata Secului pentru Postul Craciunului 2019 și in același timp il cinstesc pe Sfantul Apostol Filip.

- Pe data de 3 noiembrie a fiecarui an, o importanta sarbatoare etse pomenita in calendarul ortodox. Mai mulți sfinți sunt pomeniți in aceasta zi și este bine sa spui o rugaciune speciala pentur bani și indeplinirea tuturor dorințelor.

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, in ultima zi din luna octombrie. Mai multi Sfinti sunt praznuiti in aceasta zi. Astfel, Sfintii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul si Narcis sunt sarbatoriti de Biserica pe data de 31 octombrie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 16 octombrie. In fiecare an, la aceasta data, este praznuit Sfantul Mucenic Longhin Sutasul. Acesta a fost foarte credinicios si a ales sa-si dea viata pentru Domnul.

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data de 29 septembrie. In fiecare an, la aceasta data, un mare sfant al crestinatatii este praznuit de Biserica. Astfel, duminica, Sfantul Chiriac Sihastrul este sarbatorit.

- Sarbatoare importanta, sambata, pe data de 21 septembrie, Doi mari Sfinti sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Proroc Iona si Sfantul Apostol Codrat sunt praznuiti de Biserica pe data de 21 septembrie.

- Este sarbatoare importanta duminica, pe 15 septembrie, imediat dupa Inalțarea Sfintei Cruci. In aceasta zi, creștinii praznuiesc un sfant important și le ureaza „la mulți ani” celor care ii poarta numele.