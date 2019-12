Stiri pe aceeasi tema

- A inceput numaratoarea inversa pana la Craciun, cele mai multe orase din tara, printre acestea numarandu-se si orasul Gaesti, au furat startul si-au imbracat straie de sarbatoare. Vineri seara, orasul Gaesti s-a „imbracat” in straie de sarbatoare pentru a intampina așa cum se cum se cuvine Sarbatorile…

- Moș Nicolae 2019 este așteptat cu nerabdare de catre toti copii, care au datoria ca in seara de ajun sa-și curațe și sa-și pregateasca ghetuțele, pentru ca moșul Nicolae sa le poata umple cu cadouri, scrie traditii-superstitii.ro. Exista insa și posibilitatea ca moșul sa nu fie intotdeauna darnic…

- Solicitare urgenta catre Guvernul Orban! FACIAS – Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului – solicita Ministerului Sanatații sa modifice proiectul de lege care crește varsta de pensionare la 67 de ani, respectiv, in anumite condiții, la 75 de ani.

- In fiecare an, pe data de 17 noiembrie este mare sarbatoare pentru crestini, in prima sambata din Postul Craciunului. In aceasta zi este praznuit Sfantul Grigorie Taumaturgul și este un bun prilej pentru a le spune celor dragi „La mulți ani”.

- "Astazi este o zi extrem de importanta pentru Romania, dar recunosc ca si pentru mine personal. Am votat pentru Romania normala, imi doresc un viitor foarte bun pentru Romania si sper sa primesc astazi confirmarea ca foarte multi romani isi doresc acelasi lucru. Astazi in ziua votului este ziua in care…

- Pe data de 3 noiembrie a fiecarui an, o importanta sarbatoare etse pomenita in calendarul ortodox. Mai mulți sfinți sunt pomeniți in aceasta zi și este bine sa spui o rugaciune speciala pentur bani și indeplinirea tuturor dorințelor.

- Sarbatoare mare pentru creștini, duminica, pe 13 octombrie, cu o zi inainte de marea sarbatoare a Sfintei Cuvioase Parascheva. Astfel, in fiecare an, la aceasta data, sunt praznuiți Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica.

- Calendar ortodox 26 septembrie. Sarbatoare importanta pentru crestini joi, 26 septembrie. In aceasta zi sunt praznuiti mai multi sfinti si este cruce albastra in calendarul crestin-ortodox.