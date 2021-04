Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru romani pe 7 aprilie! Astazi se sarbatorește pomenirea Sfantului Mucenic Caliopie. Creștinii trebuie sa spuna in aceasta zi rugaciunea pentru alungarea viselor urate și pentru a fi paziți in timpul somnului.

- Este mare sarbatoare la romani duminica, pe 28 martie. In fiecare an, la aceasta data, credincioșii de pretutindeni il pomenesc pe Sfantul Ilarion cel nou, egumenul Manastirii Palechitului. Totodata, creștinii trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala adresata lui care odata rostita ii va ocoli…

- Este sarbatoare importanta pentru creștini, sambata, pe 27 martie. In fiecare an, la aceasta data, creștinii o praznuiesc pe Sfanta Mucenița Matroana din Tesalonic. Iata ce rugaciune este bine sa spui in aceasta zi pentru a depași o problema grava.

- Este sarbatoare importanta, chiar la inceput de saptamina. Luni, 22 februarie, sunt sarbatoriți mai mulți Sfinți. In continuare iți prezentam și rugaciunea pe care este bine sa o spui pentru a avea o saptamana buna.

- In fiecare an, la data de 12 februarie, este praznuit unul dintre cei mai mari Sfinți. In continuare iți prezentam rugaciunea pe care este bine sa o spui in aceasta, pe 12 februarie, pentru a atrage doar energie pozitiva in viața ta.

- Conform calendarului ortodox, vineri, 5 februarie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru creștini. Anual, la aceasta data, credincioșii de pretutindeni sarbatoresc o mare sfanta. Aceasta se numește Sfanta Agata, iar potrivit credinței, rugaciunea speciala adresata ei la va ajuta pe femeile grav…

- An de an, pe data de 25 ianuarie este zi de mare sarbatoare la romani! Iata cui trebuie sa le spui '”La multi ani”, dar și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești in aceasta zi sfanta pentru a scapa de fricile care nu iți dau deloc pace.

- An de an, data de 23 de ianuarie este zi de mare sarbatoare la romani! Credincioșii praznuiesc un mare sfant. Iata și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de grijile care te apasa.