Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru credinciosi! Anual, la aceasta data, in calendarul ortodox sunt praznuiti mai multi Sfinti importanti, de care fiecare bun crestin trebuie sa stie. Iata care sunt acestia!

- Anual, ziua de 27 februarie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru crestini. La aceasta data, in calendarul ortodox sunt praznuiti mai multi sfinti importanti, de care fiecare bun credincios trebuie sa stie.

- Ziua de 3 februarie reprezinta un motiv de bucurie pentru fiecare bun crestin. Anual, la aceasta data, in calendarul ortodox sunt praznuiti mai multi Sfinti importanti, despre care fiecare credincios trebuie sa stie.

- Data de 30 ianuarie este un motiv de mare bucurie pentru fiecare bun crestin! Anual, la aceasta data, in calendarul ortodox sunt praznuiti Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur.

- Ziua de 28 ianuarie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru fiecare bun crestin! Anual, la aceasta data, in calendarul ortodox sunt praznuiti mari Sfinti importanti. Iata care sunt acestia!

- Vineri, pe 3 ianuarie, creștinii ortodocși fac pomenirea a trei sfinți importanți. In aceeași zi, sunt onorați Sfantul Proroc Maleahi și Sfantul Mucenic Gordie, ambii avand inchinați in numele lor rugaciuni tamaduitoare care protejeaza sanatatea trupului și minții.

- In luna lui Undrea, la 6 decembrie, crestinii-ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, facatorul de minuni, unul dintre cei mai cunoscuti si venerati Sfinti ai Bisericii Mantuitorului Iisus Hristos. Etimologic, numele Nicolae inseamna invingator in dreapta credinta…

- In calendarul ortodox este mare, mare sarbatoare pentru toți romanii, pe data de 5 decembrie, cu doar o zi inainte de Sfantul Niculae. In fiecare an, in aceasta zi sunt praznuiți 2 sfinți importanți.