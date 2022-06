Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta pentru creștini, marți, 7 iunie. In fiecare an, in aceasta zi, Sfantul Mucenic Teodot este intre sfinții pomeniți de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2022.

- In data de 26 mai, creștinii ortodocși il sarbatoresc pe unul dintre Apostolii Mantuitorului Iisus Hristos. Acesta a fost ucenic și ajutor al sfantului Apostol Pavel, dar mai ales a fost principalul curier. Cum și unde a fost ucis fara mila. Ce mare sfant este sarbatorit pe data de 26 mai Sarbatoare…

- Creștinii ortodocși de stil vechi il sarbatoresc astazi pe Sfintul Ierarh Nicolae sau cum se mai spune in popor Sfintul Nicolae de vara. Tot astazi, in 94 localitați din țara este sarbatorit hramul. In acest context poliția anunța ca iși va intensifica acțiunile de prevenire si combatere a faptelor…

- Este sarbatoare pentru toti crestinii ortodocsi. Iata ce sfant este pomenit, joi, in calendarul ortodox In aceasta luna, in ziua a nouasprezecea pomenirea sfantului sfintitului mucenic Patrichie, episcopul Prusei, si cei impreuna cu el Acachie, Menandru si Polien. Dintre acestia, Patrichie episcopul…

- Calendar ortodox 7 mai 2022. Sarbatoare pentru crestinii ortodocsi de Aratarea semnului Sfintei Cruci pe cerul Ierusalimului. La inceputul pastoririi Sfantului Chiril, Patriarhul Ierusalimului, in ziua Pogorarii Sfantului Duh, pe 7 mai 351, s-a aratat pe cer Sfanta Cruce, de la Golgota pana departe…

- Mii de credincioși ortodocși așteapta aprinderea "focului sacru" in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. Coborarea "Luminii |Sfinte" pe pamant este momentul culminant al creștinismului ortodox.

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc astazi Floriile. Duminica Floriilor este ziua in care se praznuieste intrarea Mantuitorului in Ierusalim. De Florii, an de an, aproximativ un milion si jumatate de romani isi celebreaza onomastica, fie ca se numesc Florentina, Florica, Florin, Violeta,…

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, praznuim pomenirea aducerii moastelor celui intre sfinti parintelui nostru Nichifor, patriarhul Constantinopolului.Dupa ce uratorul de Dumnezeu imparat Teofil a incetat din viata, iar sceptrul imparatiei a fost luat de binecredinciosii imparati Teodora si Mihail,…