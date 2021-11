Calendar ortodox: 9 noiembrie - Sfintii Mucenici Onisifor si Porfirie

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea celor treizeci si trei de Mucenici din Melitina, Ieron si cu ceilalti.Acesti sfinti s au nevoit pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian. Si era acest Ieron viteaz si puternic la trup si bland la suflet. Si fiind el plugar, l au gasit intr un loc slujitorii…

- Acesti sfinti fiind in casa, inchinandu se si slujind lui Dumnezeu pururea, au fost parati si fiind adusi la judecata, au marturisit pe Hristos Dumnezeu adevarat si pe idoli ii batjocoreau. Deci au fost spanzurati si i strujeau, si i udau peste rani cu otet iute si cu sare, parjolindu i dedesubt cu…

- Acesta a fost pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian 284 305 , tragandu se din Tesalonic, fiind din inceput evlavios si invatator al credintei celei in Hristos.Deci mergand Maximian la Tesalonic a fost prins sfantul si pus in temnita, pentru ca era vestit in dreapta credinta. Si laudandu se imparatul…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si patra, pomenirea Sfantului marelui Mucenic Areta si cu cei care il insoteau.Acesta a fost capetenie a cetatii Negran din Etiopia, pe vremea imparatiei lui Iustin, in anii 442. Iar in Etiopia imparatea Elezvoi preacredinciosul imparat; si in tara omeritilor imparatea…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea Sfantului sfintitului Mucenic si Apostol Iacov, fratele Domnului.Acest sfant Iacov, fratele Domnului, a fost cel intai episcop la Ierusalim, hirotonit de insusi Domnul si intai el a izvodit si a scris dumnezeiasca Liturghie, invatata de la insusi…

- In aceasta luna, in ziua a saisprezecea, pomenirea Sfantul Mucenic Longhin sutasul.Acesta a fost pe vremea lui Tiberiu cezarul din Capadochia, sutas sub ascultarea lui Pilat, guvernatorul Iudeii si a fost randuit din porunca aceluia sa slujeasca la cinstitele patimi ale lui Hristos, si la rastignire…

- Sfanta Parascheva s-a nascut in secolul al XI-lea, in satul Epivat din Tracia, pe țarmul Marii Marmara, in apropiere de Constantinopol (azi Istanbul). Se spune ca pe cand avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit intr-o biserica cuvintele Mantuitorului: “Oricine voiește sa vina dupa Mine sa se lepede…

- Calendar ortodox 29 august 2021. Sarbatoare cu cruce rosie de Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul pentru crestinii ortodocsi și catolici din intreaga lume.Calendar ortodox 29 august 2021 este o zi extrem de importanta pentru crestinii ortodocsi și catolicii care praznuiesc sarbatoarea Taierea…