Calendar ortodox 9 decembrie. Ce rugăciune trebuie să rosteşti în această zi Motiv de mare bucurie pentru credinciosi, la data de 9 decembrie este pomenita zamislirea Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu de catre Sfanta Ana, scrie spynews.ro. Tot in aceasta zi importanta sunt praznuiti mai multi sfinti importanti. Acestia sunt: Sfanta Ana, mama Proorocului Samuel, Sfantul Stefan cel stralucit si Sfintii mucenici Sositeu, Narsu si Isaac. Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sfanta Ana Sfanta Ana era fiica preotului Matan. Ea s-a casatorit cu Ioachim in Nazaret, iar la batranete a nascut-o pe Sfanta Fecioara Maria. Din dragoste pentru Dumnezeu,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

