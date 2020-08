Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a adaugat cele trei state pe o lista roșie pe care se mai afla Republica Moldova, Macedonia de Nord și Bosnia Herțegovina. Astfel, cetațenii celor șase țari nu mai pot nici macar sa tranziteze Italia. Românii ar putea fi interziși în Italia Presa din Italia…

- Sfantul Atinoghen a trait in vremea imparatului Diocletian (284-305). Sfantul Atinoghen a vietuit impreuna cu zece ucenici intr-o manastire de langa cetatea Sevastiei si a fost episcop al Pidahtoei. Dregatorul Filomarh i-a cerut sa lepede credinta in Hristos si sa aduca jerfe idolilor. Atinoghen a refuzat…

- Potrivit sursei citate, noile prevederi legislative care reglementeaza conditiile de intrare pe teritoriul Ungariei se aplica atat cetatenilor ungari, cat si cetatenilor straini (indiferent de cetatenie, UE, non-UE), criteriul de clasificare pentru accesul in Ungaria fiind statul (zona) din care…

- Austria a introdus Romania și Bulgaria pe lista țarilor cu alerta, ceea ce inseamna ca cetațenii de orice naționalitate care vin din Romania trebuie sa intre in autoizolare pentru o perioada de 14 zile. Din cauza acestui lucru, austriecii sunt ingrijorati ca ingrijitoarele vor avea probleme la intrarea…

- Azi sarbatorim Nasterea Sf. Proroc Ioan Botezatorul, ultimul dintre proorocii Legii Vechi. La 24 iunie, in calendarul creștin ortodox este sarbatorita nașterea Sf. Proroc Ioan Botezatorul, sarbatoare cunoscuta și sub denumirile de Sanzienele sau Dragaica. Sfantul Ioan Botezatorul este ultimul dintre…

- „Invierea nu a avut martori, ea a fost receptata cu indoieli si necredinta. In vreme ce inaltarea Domnului a avut martori", povesteste parintele Anania, explicand ca, in momentul in care Mantuitorul s-a ridicat la ceruri, ucenicii l-au vazut si s-au intors in Ierusalim sa duca vorba mai departe „cu…

- Claudiu Nasui face o analiza in urma careia reiese ca 9 deputați care au votat Codurile Penale, alaturi de Liviu Dragnea, au trecut acum la PNL. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia ”9 deputați care au votat modificarile codului penal facute de Dragnea sunt azi deputați PNL.…

- Cel mai mic sfant roman: Mateiaș, 12 ani. ”Sa mori in lege creștineasca! Lovește!” Și capul cazu… Pe 15 august 1714, chiar de Sfanta Maria, Sultanul Ahmed al III-lea vrea sa arata corpului diplomatic al Europei Creștine ca domnitorul Constantin Brancoveanu și cei patru fii ai sai se vor lepada de Hristos.…