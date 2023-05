Calendar-Ortodox: 7 mai - pomenirea semnului cinstitei Cruci, care s-a aratat pe cer in zilele imparatulut Constantiu, fiul marelui Constantin.

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea sfantului si maritului marelui mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta.Maritul acesta si minunatul si vestitul mare mucenic Gheorghe, a trait in vremea imparatului Diocletian, tragandu se din Capadochia, de neam stralucit si luminat, din ceata…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea sfantului sfintit mucenic Simeon, episcopul Persidei, cu insotitorii sai Avdela preotul, Gotazat, Fusic si altii o mie o suta cincizeci.Ctesifon si Salic care domneau in cetatile Persidei, pe cand imparatea in tara Persidei Sapor, au scris imparatului…

- In aceasta luna, in ziua a nouasprezecea, pomenirea sfintilor mucenici Hrisant si Daria.Hrisant si Daria au trait pe vremea imparatului Numerian. Tatal lui Hrisant se numea Polemon, avea rangul de senator si era de fel din Alexandria, iar Daria era de fel din Atena. Deoarece Hrisant fusese introdus…

- In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea sfintilor mucenici, care au fost episcopi in Cherson: Efrem, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Elpidie, Capiton si Eterie.In anul al saisprezecelea al imparatiei lui Diocletian, Hermon, episcopul Ierusalimului, a trimis episcopi la diferite neamuri, ca sa propovaduiasca…

- Sarbatoare mare pentru toți creștinii ortodocși. Ceea ce in Ardeal se numește Ziua morților, de inspirație catolica, are echivalent in tradiția ortodoxa prin așa-numita Sambata a Morților sau Moșii de iarna. Este momentul in care toți creștinii ortodocși ii pomenesc pe cei dragi care au trecut pe lumea…

- In aceasta luna, ziua a saptesprezecea, pomenirea sfantului marelui mucenic Teodor Tiron.Acest sfant mucenic a trait pe vremea imparatilor Maximian si Maximin si era de fel din mitropolia Amasiei, din satul ce se cheama Himialon. Fiind incorporat de curand in oastea tironilor si facand parte din ceata…

- Acest sfant mucenic a trait pe vremea imparatilor Maximian si Maximin si era de fel din mitropolia Amasiei, din satul ce se cheama Himialon. Fiind incorporat de curand in oastea tironilor si facand parte din ceata prepozitului Vringa, a fost chemat de acesta la cercetare si a marturisit ca Hristos este…

- In aceasta luna, ziua a sasea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Vucol, episcopul Smirnei.Acest sfant, din tanara sa varsta pazindu se pe sine curat, s a facut vas al Sfantului Duh. De aceea de Hristos iubitul si dumnezeiescul Ioan, cel de Dumnezeu cuvantator, aflandu l iscusit si vrednic,…