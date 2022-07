Calendar ortodox: 5 iulie - pomenirea Cuviosului si de Dumnezeu purtatorului Parintelui nostru Atanasie cel din Aton

Stiri pe aceeasi tema

- Sub calauzirea Sfantului Duh se propovaduieste Evanghelia, se savarsesc minunile care insotesc propovaduirea, se fac profetiile, lucreaza apostolii si se inscauneaza arhiereii; intr-un cuvant, Biserica devine loc de mantuire, iar credinciosii temple vii si bineplacute lui Dumnezeu. Or, numai in Duhul…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si noua, pomenirea sfintei mucenite Teodosia fecioara, cea din Cezareea aducerea moastelor .Odata, in vremea persecutiei impotriva crestinilor care dura deja de cinci ani, Sf. Teodosia in varsta de 17 ani a vizitat prizonierii crestini condamnati in Pretoriumul din…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si opta pomenirea sfantului sfintitulul mucenic Eutihie, episcopul cel din Melitina.Tot in aceasta zi, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Nichita Niceta Marturisitorul, episcopul Calcedonului sec. IX .Acest preacuvios Nichita, din pruncie iubind pe Hristos,…

- In aceasta luna, in ziua a cincisprezecea pomenirea preacuviosului parintelui nostru Pahomie cel Mare.Acest sfant era din Egiptul Tebaidei celei de jos, in vremea lui Constantin cel Mare, si avea parinti inchinatori la idoli. Mergand o data cu parintii in capistea idolilor, a auzit pe cel ce slujea…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si opta, pomenirea sfintilor apostoli Iason si Sosipatru din cei saptezeci.Dintre acestia Iason era tarsean, si a fost mai intai vanat de acolo la dreapta credinta. Iar Sosipatru fiind din Grecia, a primit pe urma de la acesta credinta in Hristos. Dupa aceea facandu…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si doua, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei.Acest sfant se tragea din tara galatilor, din satul ce se cheama Sicheot, nascut fiind in vremea lui Iustinian cel batran, parand a nu fi de nastere laudata, fiindu i nasterea…

- In aceasta luna, in ziua a nouasprezecea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Ioan Paleolavritul, adica de la Lavra cea veche.Acest preacuvios, de mic pornindu se de dorire dumnezeiasca, s a alipit de Dumnezeu, si parasind desfatarea ti mandria lumii, si instrainandu se de patria sa si de rudeniile…

- In aceasta luna, in ziua a sasea, pomenirea celui intre sfinti parintelui nostru Eutihie, patriarhul Constantinopolului.Acest intre sfinti parintele nostru si marele arhiereu Eutihie, a fost pe vremile imparatiei marelui Iustinian, din Frigia, dintr un sat ce se cheama Tiacomi. Fiind crescut langa Isihie…