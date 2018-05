Stiri pe aceeasi tema

- In prima vineri de dupa Paști a fiecarui an, Biserica Ortodoxa sarbatorește Izvorul Tamaduirii, praznic inchinat Maicii Domnului, care dorește sa arate rolul important al Fecioarei in lucrarea mantuirii oamenilor. Conform Sinaxarului Vinerii din cadrul Saptamanii Luminate, Biserica lui Hristos „praznuieste…

- In urma cu 50 de ani Paștele era prilej de veselie și intalnire pentru sateni. Și chiar daca masa nu era la fel de bogata și variata ca acum, cu toții ne aducem aminte de cozonacul rumen din cuptorul țaranesc sau ouale roșii pe care le ciocneam „pe luatea”. Pe-atunci, masa de Paște nu consta decat intr-o…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintiti Mc. Efrem, episcopul Tomisului, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Capiton, Elpidie si Eterie, episcopii din Cherson Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin si Elpidiu din Cherson Sarbatori…

- Istoria devenirii neamului romanesc, cu figurile sale marete si eroii sai martiri, s-a tesut in jurul lui Hristos. Astazi, din pacate, lipsesc personalitatile politice cu adevarat remarcabile, intelepte, echilibrate, smerite, cu reala frica de Dumnezeu, intru totul jertfitoare, afirma Costion ...

- OrtodoxeSf. Mc. Conon din Isauria si Conon Gradinarul ; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul Romano-catoliceSs. Luciu I, pp.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m. Sfantul Mucenic Conon din Isauria, pomenit in calendarul crestin ortodox la 5 martie, a trait pe vremea Sfintilor…

- Muzeul National al Satului organizeaza joi, 1 martie, la ora 16:30, la vernisarea expozitiei de pictura si grafica „FIUL RISIPITOR – CANTARILE TRIODULUI”. Proiectul expozitional apartine artistului plastic Elena Murariu si aduna peste 60 de lucrari de pictura si grafica si este, asa dupa cum afirma…

- Intrebat ce ne poate oferi Postul Sfintelor Pasti, preotul Necula a raspuns: "O aventura de Har. Ne putem cunoaste limitele, dincolo de parerea despre noi insine. Poate ca acesta este cel mai important exercitiu legat de postire. Sa ne dam seama daca suntem ok ca oameni, pentru ca Postul cel Mare…

- Ozana Barabancea s-a schimbat total de cand a slabit. Vedeta a scapat de 40 de kilograme, insa și-a schimbat atat look-ul cat și stilul vestimentarcare o prinde de minune. Jurata de la „Te cunosc de undeva” a vorbit despre cele mai importante momente din viața ei și a recunoscut ca a fost data afara…