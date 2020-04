Stiri pe aceeasi tema

- 1919: dr. Gheorghe Pop este numit primul prefect roman al judetului Salaj CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Cuv. Maria Egipteanca; Cuv. Macarie Marturisitorul • Greco-catolic: Sf. Maria Egipteanca, cuvioasa († secolul al V-VI) • Reformat: Hugo • Romano-catolic: Sf. Hugo, episcop

- 1848: Simion Barnutiu lanseaza Proclamatia de la Sibiu, sursa de inspiratie a Rezolutiei de la Blaj CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Buna Vestire • Greco-catolic: Buna Vestire • Reformat: Maria • Romano-catolic: Buna Vestire – Vestirea Intruparii Domnului; Sf. Disma

- 1569: Ioan al II-lea Sigismund de Zapolya, regele Ungariei, daruieste cetatea Cehului lui Gyulaffy Laszlo de Ratot CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Ss. mucenici Hrisant, Daria si Ilaria[7] • Greco-catolic: Ss. Hrisant si Daria, martiri († 283); Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale • Reformat: Jozsef,…

- 1930: in urma alegerilor orasenesti, Ioan Mango este instalat primar al Zalaului CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Ss. mucenici Sabin Egipteanul, Papa, Roman si Anin • Greco-catolic: Sf. Sabin Egipteanul, martir († 303) • Reformat: Lujza, Henrietta • Romano-catolic: Sf. Benedicta, calugarita

- 1831: un puternic cutremur de pamant zguduie cladirile din Zalau si imprejurimi CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Ss. mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc • Greco-catolic: Ss. Eutropiu, Cleonic si Basilisc, martiri • Reformat: Kornelia • Romano-catolic: Sf. Cunegunda, imparateasa; Sf. Marin, ostas, martir

- 1878: se termina lucrarile la Scoala Confesionala din Fizes CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. Porfirie, arhiep. Gazei; Sf. mucenita Fotini; Sf. Teodor • Greco-catolic: Sf. Porfiriu, episcop • Reformat: Geza • Romano-catolic: Sf. Alexandru, episcop

- Sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de weekend. In fiecare an, in ziua in care se sarbatoreste Mica Unire, Biserica praznuieste si pe Sfanta Xenia, una dintre cele mai mari sfinte.

- Paste 2020 Pastele ortodox si cel catolic, sarbatorit in acceasi anul acesta. Vezi cand de regila. Pastele catolic si cel ortodox se sarbatoresc la date diferite. Nu s in 2020. Data este comuna. Stabilirea datei la care creștinii sarbatoresc Paștele ține doua fenomene naturale.…