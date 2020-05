Stiri pe aceeasi tema

- Nascut in satul Humialon, in Amasia (astazi in Turcia), Vasilisc a trait in vremea imparatului Maximian (286-305), un mare prigonitor al creștinilor. A fost ucis din ordinul guvernatorului Agrippa, pentru ca a refuzat sa se lepede de Hristos și sa aduca jertfa zeilor, dar și pentru ca a provocat arderea…

- Preoții de la Biserica Nașterea Maicii Domnului, din cartierul bucureștean Drumul Taberei, au gasit o modalitate inedita de a umple golul lasat de credincioși, opriți la porți de ordonanțele de urgența guvernamentale. Pentru ca biserica sa nu fie goala la slujba de duminica, preoții au cumparat aproximativ…

- Sarbatori religioase 13 mai 2020 Ortodoxe: Sfanta Mucenița Glicheria; Greco-catolice: Sfanta Mucenita Glicheria; Apariția Maicii Domnului la Fatima -1917 Romano-catolice: Sfanta Fecioara Maria de la Fatima CALENDAR ORTODOX 13 MAI 2020. Cine a fost Sfanta Mucenita Glicheria Sfanta…

- Preotul Nicolai Boian a lansat in luna martie cartea „Am greșit Doamne, dar sunt fiul Tau! 40 de cuvinte pentru suflet. Aceasta cuprinde sfaturi de suflet, așezate in 40 de zile, care corespund cu zilele din postul Invierii lui Iisus Hristos. Aceasta este deja a doua carte scrisa de preot. Ce v-a determinat…

- Creștinii ortodocși il praznuiesc pe 23 aprilie pe Sfantul Gheorghe. Este o sarbatoare marcata cu cruce roșie in calendar, iar sute de mii de romani iși serbeaza azi onomastica. Sfântul Mucenic Gheorghe s-a nascut în Capadocia, din parinți creștini, pe vremea împaratului…

- Aproximativ 2.000 de pachete cu paine binecuvantata, cunoscuta de catre creștinii din Romania drept ”Paști” vor fi distribuite in zilele de vineri, sambata și duminica credincioșilor din Capitala. Painea se binecuvinteaza cu agheasma și se stropește cu vin de obicei la Liturghia din…

- Crestinii ortodocsi intra de astazi in Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare. Astfel, in aceste zile, Biserica pomeneste ultimele zile ale lui Hristos pe Pamant, inainte de Rastignire si Inviere.

