Calendar-Ortodox: 31 iulie - pomenirea Sfantului si Dreptului Evdochim In aceasta luna, in ziua a treizeci si una, pomenirea Sfantului si Dreptului Evdochim.Acest fericit a trait pe vremea imparatiei lui Teofil, cel ce ura pe Hristos si lupta impotriva icoanelor. Parintii sfantului duceau viata stralucita, pentru ca erau patricieni si drept credinciosi. Fiind crescut bine de parintii sai, Vasile si Evdochia, a fost cinstit de imparatul Teofil cu dregatoria de candidat, si a fost pus serdar mare peste osti, intai in Capadocia, dupa aceea in tara harsianilor. Fiind e ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

