Calendar ortodox: 30 octombrie- Sfintii Mucenici si frati Zenovie episcopul cetatii Egheilor si sora lui Zenovia

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si saptea, pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Nestor.Acesta fiind tanar si foarte frumos, era cunoscut Marelui Mucenic Dimitrie; si alergand la locul unde se afla Sfantul Dimitrie in paza, a cazut la picioarele lui si a zis: Robul lui Dumnezeu, vreau sa ma lupt cu…

- Acesta a fost pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian 284 305 , tragandu se din Tesalonic, fiind din inceput evlavios si invatator al credintei celei in Hristos.Deci mergand Maximian la Tesalonic a fost prins sfantul si pus in temnita, pentru ca era vestit in dreapta credinta. Si laudandu se imparatul…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea Sfantului sfintitului Mucenic si Apostol Iacov, fratele Domnului.Acest sfant Iacov, fratele Domnului, a fost cel intai episcop la Ierusalim, hirotonit de insusi Domnul si intai el a izvodit si a scris dumnezeiasca Liturghie, invatata de la insusi…

- In aceasta luna, in ziua a optsprezecea, pomenirea Sfantul Apostol si Evanghelist Luca.Luca marele apostol si evanghelist, a fost din Antiohia Siriei celei mari, doctor cu mestesugul, avand si stiinta zugraviei desavarsit. Acesta aflandu se in Teba Beotiei si doctorind pe vremea imparatului Tit Claudie,…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Osie Osea .Acesta se talcuieste mantuit, pazitor sau umbritor. Era fecior al lui Beyri din Balemot, din tribul lui Isahar. Si proorocind multe asupra lui Israel, a raposat, si a fost ingropat in pamantul lui cu pace. El a dat semn…

- In aceasta luna, in ziua a saisprezecea, pomenirea Sfantul Mucenic Longhin sutasul.Acesta a fost pe vremea lui Tiberiu cezarul din Capadochia, sutas sub ascultarea lui Pilat, guvernatorul Iudeii si a fost randuit din porunca aceluia sa slujeasca la cinstitele patimi ale lui Hristos, si la rastignire…

- In aceasta luna, in ziua a cincea, sarbatorim pomenirea Sfintei Mucenite Haritina.Aceasta a fost pe vremea imparatului Diocletian si a lui Dometie comitul, slujnica fiind a unui oarecare Claudie, de care afland comitul ca este crestina, a scris stapanului ei sa o trimita la dansul sa i faca cercetare,…

