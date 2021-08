Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși și catolici cinstesc astazi, 29 august, taierea capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul. Sfantul Prooroc Ioan Botezatorul, cel ce a anuntat venirea lui Hristos, propovaduind „vestea cea buna” a Intruparii Sale, este singurul sfant caruia Biserica Ortodoxa Romana i-a inchinat o…

- Creștinii ortodocși au intrat in Postul Adormirii Maicii Domnului, numit in popor și Postul Sfintei Marii. Acesta ține pana pe 28 august, cand este praznuita Adormirea Maicii Domnului.Acest post este singurul dedicat Sfintei Marii, nascatoarea Mantuitorului Iisus Hristos.

- Creștinii ortodocși sarbatoresc, vineri, 6 august, Schimbarea la Fața a Domnului. Ce interdicții majore ai toata ziua. Trebuie sa ții cont de ele, daca vrei sa ai parte de noroc tot restul anului. Sarbatoarea Schimbarea la Fața a Domnului este praznuita in fiecare an la 6 august. Denumita popular „Obrejenia”…

- Credincioșii creștin ortodocși il pomenesc pe 6 iulie pe Sfantul Sisoe cel Mare. Este o sarbatoare cu cruce neagra, dar este chiar și persoanele care nu sunt religioase cunosc expresia „Sfinte Sisoe!” atunci cand cineva iși exprima uimirea. Sfantul Sisoe cel Mare a fost ucenicul Sfantului Antonie cel…

- In calendarul ortodox din luna iulie 2021 sunt noua sarbatori: O singura sarbatoare din luna lui Cuptor este cu cruce roșie iar celelalte opt sarbatori sunt de cruce neagra. Sfantul Ilie – 20 iulie, cruce roșie Sfantul Ilie a trait in Regatul de Nord al lui Israel, in vremea regelui Ahab. A fost fiul…

- Formidabila cavalcada pașnica, declanșata de Pogorarea Sfantului Duh, prin care Creștinismul a cucerit lumea in mai puțin de o suta de ani, i-a avut in prima linie pe cei treisprezece apostoli (Iuda fusese inlocuit de Matia, ulterior adaugandu-li-se și Pavel). Iar dintre aceștia, lui Petru și Pavel…

- Tot ceea ce știm despre Sfantul Onufrie cel Mare se datoreaza marturiei unui alt monah numit Pafnutie care l-a intalnit pe marele ascet și i-a cunoscut viața și lucrarea. Pafnutie, el insuși un monah imbunatațit, dorind sa cunoasca mai bine tainele vieții de rugaciune in singuratate, și-a parasit manastirea…

- Nascut la sfarșitul secolului al XIII-lea la Trapezunt (astazi, Trabzon, in Turcia), tanarul Ioan s-a aratat de mic dornic de invațatura, pe care a primit-o de la familie și de la preoții din cetate. La vremea patimirii sale, se ocupa cu negustoria impreuna cu tatal sau, strabatand cetațile de pe malul…