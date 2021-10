Calendar Ortodox, 26 noiembrie. Ce mare sărbătoare avem mâine. E cruce roșie Sfantul Dumitru este praznuit in fiecare an pe data de 26 octombrie. Sarbatoarea este cel mai important eveniment religios al toamnei din calendarul creștin ortodox. In fiecare an, in București, de Sfantul Dumitru are loc un pelerinaj care se intinde pe mai multe zile. Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de mir sau Sfantul Dumitru, Izvoratorul de mir (in greaca: Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης, adica Sfantul Dumitru de la Tesalonic / Salonic) a fost un martir creștin, sfant militar din veacul al III-lea care a trait in vremea imparaților Maximian și Dioclețian in cetatea Tesalonic. A fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

