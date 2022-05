Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si cincea, pomenirea celei de a treia aflari a cinstitului cap al sfantului, maritului prooroc si Inaintemergator si botezator Ioan.Acest cinstit si sfant cap fiind ascuns multa vreme, acum a izbucnit din sanurile pamantului, ca aurul din baie, nu inchis in vas de…

- In aceasta luna, in ziua a cincisprezecea pomenirea preacuviosului parintelui nostru Pahomie cel Mare.Acest sfant era din Egiptul Tebaidei celei de jos, in vremea lui Constantin cel Mare, si avea parinti inchinatori la idoli. Mergand o data cu parintii in capistea idolilor, a auzit pe cel ce slujea…

- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea sfantului maritului apostol si evanghelist Ioan, rezematorul pe piept si iubitorul de feciorie, de Dumnezeu cuvantatorul; adica adunarea sfintei pulberi ce iese din mormantul sau, numita mana.Preabunul Dumnezeu si Iubitorul de oameni Domnul nostru, pe cei ce…

- Calendar ortodox 7 mai 2022. Sarbatoare pentru crestinii ortodocsi de Aratarea semnului Sfintei Cruci pe cerul Ierusalimului. La inceputul pastoririi Sfantului Chiril, Patriarhul Ierusalimului, in ziua Pogorarii Sfantului Duh, pe 7 mai 351, s-a aratat pe cer Sfanta Cruce, de la Golgota pana departe…

- Sarbatoarea Sfintelor Paști nu este comemorarea unui eveniment din trecut, ci serbarea Invierii Domnului. De Paști nu suntem chemați de Biserica sa ne aducem aminte de ceva ce nu mai este, ci sa participam la Invierea lui Hristos care s-a petrecut și se petrece tainic și in zilele noastre. Foto: Invierea…

- Calendar ortodox 9 martie 2022. Sarbatoare cu cruce neagra pentru crestinii ortodocsi de Sfinții 40 de mucenici, in Sevastia Armeniei. Sfinții 40 de Mucenici au patimit in localitatea Sevastia din Armenia, in vremea domniei imparatului Liciniu (307-323), la porunca guvernatorului Agricola. Cei 40 de…

- Pe noua martie este o sarbatoare importanta pentru creștini. Ortodocșii ii cinstesc cum se cuvine pe cei 40 de Mucenici, care au patimit in Sevastia din Armenia. Conform tradiției, pentru fiecare mucenic in parte se cinstește un

- In aceasta luna ziua a douazeci si cincea, pomenirea celui intre sfinti parintelui nostru Tarasie, arhiepiscopul Constantinopolului.Sfantul Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, era de sorginte nobila. S a nascut si a crescut in Constantinopol unde a primit o educatie aleasa. Astfel, a fost repede…