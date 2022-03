Calendar-Ortodox: 25 martie - Bunavestire

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cu ocazia Bunei Vestiri, sau, dupa cum este cunoscuta popular, Blagovestenia, crestinii ortodocsi au dezlegare la peste in strictul post al Pastelui. Sarbatorita pe 25 martie in calendarul ortodox, ziua marcheaza momentul in care Fecioara Maria a primit vestea ca va da nastere Fiului Lui Dumnezeu,…

- Papa Francisc a evocat miercuri spectrul unui razboi nuclear in urma caruia putinii supravietuitori ar trebui sa o ia de la capat si sa reconstruiasca omenirea "in ziua urmatoare" si a lasat totodata impresia ca il roaga pe Dumnezeu sa il opreasca pe agresorul din Ucraina, informeaza Reuters. Suveranul…

- Sfantul Mucenic Nichifor a trait in secolul al III-lea si era prieten cu preotul crestin Sapriciu. Diavolul a semanat ura intre cei doi, incat, nu doreau sa se mai intalneasca. Dupa un timp, Nichifor si-a venit in fire si a trimis cativa prieteni la preotul Sapriciu sa-l roage sa-l ierte.…

- Toate țarile din lume au cate un simbol național, iar in multe dintre cazuri acest simbol este un animal, care reprezinta valorile importante pentru respectiva națiune. Este și cazul Scoției, o țara puternic marcata de istorie și de cultura, o cultura plina de superstiții, de mituri, dar și de legende.…

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Desi multa lume spune ca pe aceasta data este Sf. Ion, corect se spune, de fapt, Sf. Ioan, asa fiind el trecut in toate calendarele crestin-ortodoxe.Sfantul…

- Sarbatoarea Craciunului este uitarea intristarii, adormirea grijilor, podoaba bisericii, rasaritul prieteniei, Cerul pe Pamant! Aceste zile de sarbatoare sunt adevarate izvoare și comori ale manturii, de aceea noi, creștinii, trebuie sa le praznuim cum se cuvine, prin participarea la sfintele slujbe…

- ⬤ Caldura și harul Divin se aștern peste noi in aceste zile ⬤ Sa ne rugam in tihna pentru smerenie, mantuire, sanatate și implinirea celor bune Cerul și Pamantul, in cantec rasuna / Ingeri și oameni / Canta impreuna. Pentru ca nu exista bucurie mai mare decat nașterea unui prunc. Cu atat mai mult cu…

- Crestinii praznuiesc sambata nasterea lui Iisus Hristos, sarbatoare cu traditii religioase, obiceiuri populare si superstitii. Nasterea lui Iisus este si cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea cronologica a vietii Mantuitorului. Aceasta pare a fi cea dintai sarbatoare specific…