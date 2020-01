Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de weekend. In fiecare an, in ziua in care se sarbatoreste Mica Unire, Biserica praznuieste si pe Sfanta Xenia, una dintre cele mai mari sfinte.

- Sarbatoare mare pentru crestini, sambata, pe 11 ianuarie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Astfel, Biserica il sarbatoreste in fiecare an, la aceasta data, pe Cuviosul Teodosie cel Mare, incepatorul vietii de obste.

- Un incendiu a avut loc in noaptea de joi spre vineri la o biserica din localitatea Șard, județul Alba. O suprafața de 250 de metri patrați din lacașul de cult a fost inghițita de flacari, relateaza Mediafax.Pompierii au fost alertați sa intervina joi seara la un incendiu izbucnit la biserica penticostala…

- Duminica, 15 decembrie la Teiuș, Cvartetul de coarde al Centrului de cultura ”Augustin Bena” Alba susține un recital de sarbatori pentru locuitorii orașului. Vor asigura atmosfera unei seri magice Dan Liviu Cernat (vioara), Madalina Gherman Neag (vioara), Catalina Tincu (violoncel), Madalin Danciu (vioara),…

- Este sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 11 decembrie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Astfel, in fiecare an, la aceasta data, Sfantul Daniil Stalpnicul este sarbatorit de catre Biserica.

- Este sarbatoare mare pentru crestini. marti, pe 10 decembrie. Trei mari Sfinti ai crestinatatii sunt praznuiti in aceasta zi. Astfel, Sfintii Mucenici Mina, Ermoghen si Eugraf sunt praznuiti de Biserica.

- Potrivit calendar ortodox, astazi credincioșii il cintesc pe Sfantul Pavel Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului. „La mulți ani!” celor care iți serbeaza astazi ziua de nume. Calendar ortodox 6 noiembrie 2019.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 30 octombrie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in fiecare an, la aceasta data. Astfel, Sfantul Mucenic Zenovie este sarbatorit cu mare credinta de catre Biserica