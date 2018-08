CALENDAR ORTODOX 25 AUGUST 2018. Zi de sărbătoare pentru români Sfantul Apostol Bartolomeu este unul din cei doisprezece Apostoli. Impreuna cu Sfantul Apostol Filip si Mariami, sora acestuia, au fost prezenti in cetatile din Siria si Asia de Sus, vestind invatatura lui Hristos. Mai tarziu va ajunge in Arabia, Persia, India si apoi in Armenia, locul in care va fi ucis. Moastele sale au fost asezate intr-o racla si au adus multe tamaduiri. Datorita minunilor care se petreceau la mormantul acestuia, paganii au aruncat in mare racla in care se aflau moastele Sfantului Bartolomeu. Ele au ajuns in Liparia, unde, prin vedenie dumnezeiasca, episcopul Agaton… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

