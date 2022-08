Calendar-Ortodox: 24 august - pomenirea Sfantului Mucenic Eutihie

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea Sfantului si Maritului Prooroc Samuel.Acest sfant a fost din muntele lui Efrem din neamul lui Levi, feciorul lui Elcana si al Anei proorocita. Insa Elcana avea doua femei: pe una o chema Ana, iar pe alta Fenana; si Fenana avea copii, iar Ana nici unul.…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si noua, pomenirea Sfantului Mucenic Calinic, cel din Gangra.Acest sfant se tragea cu neamul din Cilicia si era om foarte bun, intarindu se pe sine cu frica lui Dumnezeu. A fost dascal de mantuire multora si invata pe cei ce se inchinau la idoli sa se lase de cele…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si patra, pomenirea Sfintei Mucenite Hristina Cristina .Aceasta mucenita era din cetatea Tirului, fiica a unui oarecare Urban stratilat. Acesta, suind o intr un turn inalt si asezand acolo zeii sai facuti din aur si din argint si cu podoabe impodobiti, i a poruncit…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si saptea, pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Samson, facatorul de minuni si primitorul de straini.Acest sfant era roman de neam si rudenie a marelui Constantin. Daruindu si averea ce i ramasese de la parinti la saraci, s a dus la Constantinopol si afland…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici: Manuil, Savel si Ismail.Acesti trei frati erau din Persida, si fiind trimisi de Valtan, imparatul persilor, pentru pace, in zilele lui Iulian Paravatul pe care l vazusera in Calcedon ca aducea jertfa la idoli si multi se trageau…

- In aceasta luna, in ziua a saisprezecea, pomenirea celui intre sfinti Parintelui nostru Tihon, facatorul de minuni, episcopul Amatundei, cetatea Insulei Cipru.Sf. Ierarh Tihon, episcopul Amatundei, avand parinti binecredinciosi si iubitori de Hristos, fiind fagaduit de ei lui Dumnezeu, si invatand Sfanta…

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Elisei.Acesta a fost fiul lui Safat, din Aelmut, din pamantul lui Ruben, si pentru el s a facut semn, caci atunci cand s a nascut el in Galgala, juninca cea de aur ce era in Silom a zbierat tare, incat s a auzit si in Ierusalim. Iar…

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea Sfintilor Apostoli Bartolomeu si Barnaba.Dintre acestia Sfantul Bartolomeu a fost unul din cei doisprezece ucenici, si a propovaduit Evanghelia la indieni, scriindu le Evanghelia lui Matei. A fost rastignit de cei necredinciosi in Alvanupoli, si a primit…