Calendar ortodox 23 iunie 2024. Sarbatoare importanta! In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea Sfintei Mucenite Agripina Romana.Aceasta sfanta era nascuta si crescuta in vestita cetate a Romei. Si de mica da miros inimilor credinciosilor ca un trandafir intr o gradina, si gonea stricaciunea patimilor, pentru ca impodobindu si sufletul cu fecioria si cu barbatia, si facandu se mireasa lui Dumnezeu, a alergat cu indraznire si cu vitejie la mucenicie, dandu se pe sine la multe chinuri pentru iubirea si dragostea lui Hristos, Mirele sau. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

