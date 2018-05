Stiri pe aceeasi tema

- Patru masini au fost implicate intr un carambol in zona Tomis 3 din Constanta. Cele patru masini, un autoturism Ford, un Opel, un Seat si un BMW au fost serios avariate.Potrivit martorilor, o fata de etnie roma a fost prins sub fiarele a doua masini. Aceasta a fugit dupa ce a fost ajutata de martorii…

- Doi italieni au fost reținuți, dupa ce au fost prinși la furat intr-un club din Mamaia. Indivizii au smuls unui tanar lanțișorul de la gat, insa au fost prinși la timp de polițiști. Incidentul a avut loc, sambata, intr-un club de fițe din nordul stațiunii Mamaia. Un barbat de 23 de ani și un altul de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, spune ca nu a fost informat sau consultat cu privire la intentia Guvernului Romaniei de lansare a procesului de relocare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Cu privire la informațiile vehiculate in spațiul public referitoare la intenția…

- Un accident rutier a avut loc ieri seara, in jurul orei 23.00 pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Un pieton a fost accidentat in timp ce traversa strada regulamentar. Potrivit IPJ Constanta, la data de 18.04.2018, in jurul orelor 23.00, un barbat, in varsta de 21, de ani a condus un autoturism…

- 11 elevi suceveni s-au calificat la Olimpiada Nationala de Informatica (sectiunea liceu), competitie care se va desfasura la Constanta, in perioada 28 martie - 2 aprilie.Sase dintre acestia sunt de la Colegiul „Stefan cel Mare" Suceava, doi invata la Colegiul National "Petru ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta pe bulevardul Alexandru Lapusneanu in zona Trocadero. O femeie a fost ranita. Soferul a fugit de la fata locului. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 martie a.c., ora 18.30, autor necunoscut a condus un autoturism pe bulevardul…

- O macelarie din Constanța a fost închisa temporar de reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, în urma unui control. Comisarii au descoperit carne expirata și produse depozitate în spații insalubre. În urma unui control al reprezentanților Comisariatului…

- Comisarii CJPC Constanta au efectuat astazi un control la o macelarie din municipiul Constanta, zona Tomis 3. Peste o tona de produse din carne au fost retrase de la comercializare si distruse. Comisarii au aplicat o amenda de 10.000 de lei pentru proceduri periculoase, depozitare necorespunzatoare…