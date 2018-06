Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au organizat, luni, patru perchezitii la o grupare infractionala care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 550.000 euro prin neplata taxelor si impozitelor, actiunea desfasurandu-se in Capitala si in judetele Ilfov si Teleorman.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 19, pe sensul de mers catre Constanta, in localitatea Cernica, judetul Ilfov, soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului, a intrat in balans si s-a rasturnat…

- Circulatia pe A2 Bucuresti - Constanta este intrerupta pe ambele sensuri Circulatia pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta este întrerupta pe ambele sensuri la kilometrul 19, în dreptul localitatii Cernica din judetul Ilfov, dupa ce soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului,…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) a dat azi, startul primei etape a campaniei naționale “Informare acasa! Siguranța in lume!”, in prezența oficialilor din ministerele și instituțiile partenere in acest proiect și cu participarea a aproape 300 de elevi și studenți. anunta ministerul…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat un numar de 15 perchezitii domiciliare pe raza muncipiului Bucuresti…

- Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Gorj efectueaza la aceasta ora 30 de perchezitii domiciliare pe raza județelor Gorj, Mehedinți,Teleorman, Ilfov, Ialomița și municipiul Bucuresti, cu sprijinul polițiștilor...