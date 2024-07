CALENDAR ORTODOX 2024: Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Ștefan Savaitul Sfantul Ștefan Savaitul se numește așa pentru ca a fost un monah nevoitor al Manastirii Sfantului Sava din Palestina. Ștefan s-a nascut intr-un sat palestinian din apropierea Ascalonului. Tatal sau se numea Chiric, iar mama Serghia. A ramas orfan de la o varsta frageda, moment in care Zaharia, un unchi de-al sau, monah din Lavra […] Citește CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Ștefan Savaitul in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

