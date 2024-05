Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții Andronic și Iunia Sfinții Andronic și Iunia sunt modele de urmat pentru familiile creștine, „soți intru robie’. Ei se numara printre cei 70 de apostoli. Sfinții Andronic și Iunia sunt facatori de minuni. Sunt considerați a fi cei mai vestiti dintre apostoli, de catre Sfantul…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Duminica Floriilor. Intrarea Domnului in Ierusalim Credincioșii sarbatoresc astazi, 28 aprilie 2024, Floriile, o zi cu semnificații religioase deosebite, cu o saptamana inainte de Invierea lui Isus Hristos. Cu o saptamana inainte de Patimile Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim,…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Intrarea Domnului in Ierusalim. Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru Sfinții Iason și Sosipatru au facut parte din cei Șaptezeci de Apostoli ai Mantuitorului. Despre Sfinții Apostoli lason și Sosipatru aflam din Epistola catre Romani a Sfantului Apostol Pavel, unde acesta ii numește…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Ioan de la Lavra Veche Sfantul Cuvios Ioan Paleolavritul a fost monah in Manastirea Peșteri cele Vechi, numita și Lavra cea Veche, unde Sfantul Hariton cel Mare, intemeietorul manastirii, a trait o minune in viața lui, dupa cum vom putea vedea puțin mai departe.…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții Apostoli, din cei șaptezeci: Aristarh, Pus și Trofim Sfintil Apostoli, din cei saptezeci, Aristarh, Pud si Trofim – 15 aprilie Acestia au fost din cei saptezeci de ucenici si urmau marelui apostol Pavel, propovaduind si raupatimind impreuna cu dascalul lor toate prigoanele…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica Sfantul Ierarh Calinic s-a nascut in București, la 7 octombrie 1787, si a primit la botez numele de Constantin. La varsta de 20 de ani a intrat ca frate la Manastirea Cernica unde era staret cuviosul Timotei. Dupa un an de zile de ucenicie…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Simeon, Noul Teolog Sfantul Simeon s-a nascut in anul 949 in Galateea, din Paflagonia (Asia Mica), intr-o familie de aristocrati care apartineau nobilimii provinciale bizantine cu implicari in viata politica a vremii. Inca din copilarie este adus la Constantinopol, unde…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc Dupa sfarșitul mucenicesc al Sfantului și Marelui Mucenic Teodor Tiron, in februarie, anul 304, Eutropie și Cleonic, doi prieteni ai mucenicului și Vasilisc, nepotul sau, au ramas in continuare in temnița din Amasia (Pont). Intre…