- 30 iunie 2024: Duminica tuturor sfinților, Sfantul Ierarh Ghelasie de la Rameț, Soborul Sfinților 12 Apostoli. Semnificații In acest an, pe 30 iunie este tripla sarbatoare pentru credincioși: Duminica tuturor sfinților, Soborul celor 12 Apostoli și Sfantul Ierarh Ghelasie de la Rameț. In prima duminica…

- Rugaciunea parinților pentru copiii lor este grabnic ajutatoare și indeplinește dorințele, ai protejeaza pe copii și ii ferește de necazuri.Rugaciunea parinților pentru copiii lorDoamne, Dumnezeul nostru, cela ce cu ințelepciunea Ta ai zidit pe om din țarana și ai suflat in fața lui suflarea de viața…

- foto: X@BowesChay, X@israelnewspulse Barbații inarmați care au deschis focul in atacul terorist desfașurat de Rusalii in doua orașe din Daghestan au ucis cel puțin 15 ofițeri de poliție, relateaza presa internaționala. Alte victime sunt un preot ortodox și un agent de securitate. Informația privindu-i…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Episcop Iustin, duminica, 23 iunie, cu incepere de la ora 15:00, Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului in parteneriat cu Primaria Municipiului Baia Mare organizeaza Procesiunea de Rusalii „Purtați de Duhul Sfant pe calea Bisericii” – ediția…

- Mai mulți credincioși au cerut sfatul oamenilor Bisericii, prin intermediul site-ului Doxologia."Cel mai bine ar fi ca icoanele sa fie decupate și pastrate intr-o forma sau alta (inramate, plastifiate, puse intr-o carte de rugaciuni etc.) iar celelalte pe care le-ați menționat trebuie arse atunci cand…

- In Saptamana Luminata, zilele de Miercuri și Vineri sunt zile cu „harți”. Biserica ne ofera dezlegare la mancarurile de dulce datorita Invierii Domnului. Conform Tipicului Sfantului Sava, Miercurea și Vinerea, in perioada cuprinsa intre Invierea Domnului și Duminica Tuturor Sfinților (prima dupa Rusalii),…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Invierea Domnului – Sfintele Pasti nvierea Domnului – Sfintele Pasti, care este invierea cu trupul din mormant a Domnului Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, este sarbatorita de Biserica in acest an in ziua de 5 mai. Cu adevarat, arata parintele arhimandrit Ilie…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ignatie Briancianinov Sfantul Ignatie Briancianinov – 30 aprilie Sfantul Ignatie Briancianinov s-a nascut in anul 1807, intr-o familie de nobili ruși, in provincia Vologda. Din botez s-a numit Dimitrie. De mic se arata foarte ințelept și evlavios, iubind mai ales liniștea,…