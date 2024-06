Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții Mucenici Manuil, Savel și Ismail Acesti trei frati erau din Persida, si fiind trimisi de Valtan, imparatul persilor, pentru pace, in zilele lui Iulian Paravatul (pe care-l vazusera in Calcedon ca aducea jertfa la idoli si multi se trageau spre ratacirea lui), fiind ei…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Aducerea moaștelor Sfantului Mare Mucenic Teodor Stratilat Sfantul Mare Mucenic Teodor Stratilat a trait pe vremea imparatului pagan Liciniu din al carui ordin, primind moarte martirica in numele credinței in Domnul Iisus Hristos, a fost supus la foarte multe chinuri, in cetatea…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava Sfantul Mare Mucenic Ioan s-a nascut in jurul anului 1300, din parinți creștini greci, iubitori de Dumnezeu, ceea ce l-a facut sa fie ravnitor al implinirii poruncilor lui Hristos. Ocupația lui de baza era negoțul, calatorind adesea…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Sfintit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei, si cei impreuna cu el Sfantul Patrichie a trait in secolul al 4-lea dupa Hristos si a fost Episcop in Prusa. Acest oras avea izvoare de ape fierbinti si era situat pe malul dinspre Asia al Marii Negre, din tinutul Bitiniei.…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Mucenița Alexandra, imparateasa Sfanta Mucenița Alexandra a fost soția imparatului Dioclețian (284-305). Dupa abdicarea acestuia in anul 305, in urma sa la tron a urmat Maximian Galerius (305-311) „un pagan fanatic, de asemenea un soldat aspru și feroce”. Acesta a devenit…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Aflarea moaștelor Sfantului Alexandru din Svir Pe data de 17 aprilie 1641, in timpul restaurarii Bisericii Schimbarii la Fața, au fost descoperite sfintele moaște intregi și nestricate ale Sfantului Alexandru din Svir, și s-au stabilit ca zile de sarbatoare in Biserica Universala:…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium Sfantul Mucenic Irineu, a fost episcop in orasul Sirmium – astazi Sremska Mitrovita Serbia – din provincia romana Pannonia Inferioara, raspandind cu succes crestinismul in acele tinuturi si calauzindu-i pe oameni pe calea mantuirii.…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Cuvioasa Maria Egipteanca Sfanta cuvioasa Maria s-a nascut in Egipt. La 12 ani, a plecat la Alexandria, unde timp de 17 ani s-a dedat la desfranare trupeasca. Intr-un an, a plecat la Ierusalim, cu o corabie, la praznicul Inaltarii Sfintei Cruci. Dar, dorind sa intre in…