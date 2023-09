CALENDAR ORTODOX 2023: Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țarii Romanești Venerabilul Mitropolit Antim Ivireanul era de loc din Iviria (Georgia). Parintii sai, Ioan si Maria, i-au pus din botez numele Andrei. Ajungand din tinerete rob la turci, a stat multi ani in Constantinopol, invatand limbile greaca, araba si turca, precum si mestesugul sculpturii, al picturii si al broderiei. In anul 1690 este adus in Tara […] Citește CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țarii Romanești in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

