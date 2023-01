CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Efrem Sirul Acesta era de neam sirian si fapta cea buna din pruncie alegand-o, se pazea pe sine pururea de vorbirile vatamatoare a celor de o varsta cu dansul si citea neincetat mai ales Sfinta Scriptura in care afla toata adancimea si dulceata cuvantului dumnezeiesc. In toata viata sa a avut prietene fapta buna si sarguinta in […] Citește CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Efrem Sirul in Botosani24.ro .