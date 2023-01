CALENDAR ORTODOX 2023: Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul CALENDAR ORTODOX 2023: Aducerea moaștelor Sfantului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul Sfantul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul a suferit moarte de martir la Roma, in timpul domniei imparatului Traian in anul 107 și Aducerea moaștelor Sfantului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul a avut loc in anul 108. Sfantul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul a fost al doilea episcop al Antiohiei, dupa Evod (+68, unul din Cei 70 de Apostoli), […] Citește CALENDAR ORTODOX 2023: Aducerea moaștelor Sfantului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

