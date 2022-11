Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Sfantul Grigorie a trait in zilele imparatului Aurelian (214-275) si era din parinti elini si de tanar a ales partea cea buna, cunoscand adevarata credinta in Hristos. Crescand el in varsta, crestea si dreapta credinta…

- Pe 14 noiembrie, se lasa sec pentru Postul Craciunului sau Postul Nașterii Domnului. Acest post se incheie pe 24 decembrie. Sfantul Apostol Filip Originar din Betsaida Galileii, Sfantul Apostol Filip este cel de-al treilea Apostol chemat la misiune de catre Mantuitorul nostru, Iisus Hristos. Sfantul…

- In aceasta luna, in ziua a sasea, pomenirea celui dintre sfinti Parintele nostru Pavel, arhiepiscopul Constantinopolului, marturisitorul.Marele marturisitor Pavel era din Tesalonic fiind notar si scriitor al Sfantului Alexandru, patriarhul Constantinopolului, si diacon al aceleiasi biserici. Pe acesta…

- Calendar ortodox octombrie 2022. Aceasta luna este una extrem de importanta pentru toți credincioșii. Octombrie mai este denumita popular ‘Brumarel’ și este una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durata de 31 de zile. Calendar ortodox octombrie 2022 Calendar ortodox octombrie 2022. In aceasta luna,…

- Calendar ortodox septembrie 2022. Luna septembrie este una foarte importanta pentru credincioși. Aceasta mai este denumita in popor și Rapciune, iar pe data de 1 septembrie incepe anul bisericesc. In aceasta zi s-ar fi inceput crearea lumii și Iisus Hristos ar fi inceput sa devina cunoscut in randul…

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea junghierii Proorocului Zaharia, tatal Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan.Sfantul Profet Zaharia si Dreapta Elisabeta au fost parintii Sfantului Profet Inaintemergator si Botezator Ioan. Ei erau descendenti din neamul lui Aaron: Zaharia, fiul lui Barac,…

- In aceasta luna, in ziua a patra pomenirea Sfantului Sfintitului Mucenic Vavila, arhiepiscopul Antiohiei celei mari, si a celor impreuna cu dansul Sfintii trei prunci, care prin sabie s au savarsit.Ieromartirul Vavila si cu el Cei Trei Tineri Urban, Prilidjan, Epoloniu si mama lor Cristodula au murit…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si una, pomenirea Sfantului Apostol Tadeu, numit si Levi. Acest Sfant Apostol Tadeu, numit si Levi, era din cetatea Edesei, evreu de neam, foarte iscusit si invatat in dumnezeiestile Scripturi.Deci suindu se la Ierusalim ca sa se inchine, in zilele lui Ioan Botezatorul,…