- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfanta Imparateasa Teofana Sfanta Teofana s-a nascut din neam imparatesc, din parintii Constantin si Ana, care au fost rudenii a mai multor imparati bizantini. Parintii ei au fost sterpi vreme indelungata, dar s-au rugat cu staruinta Maicii Domnului sa le dezlege nerodirea si…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfintii Mucenici Filimon, Apolonie, Arian si cei dimpreuna cu ei Acesti sfinti mucenici au trait pe vremea imparatului Diocletian si a lui Arian, ighemonul Tebaidei Egiptului. Chipul muceniciei lor a fost asa: au fost prinsi si dusi inaintea ighemonului 37 de crestini. Printre…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Zamislirea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu Domnul si Dumnezeul nostru, vrand sa-Si gateasca Luisi biserica insufletita si casa sfanta pentru salasluirea Lui, a trimis pe ingerul Sau la dreptii Ioachim si Ana – caci din acestia avea sa se nasca Maica Sa dupa trup – si a aratat…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Cuvios Mucenic Stefan cel Nou Sfantul Cuvios Mucenic Stefan cel Nou (†766) a patimit din porunca imparatului Constantin Copronim (741-775) pentru ca a aparat cinstirea icoanelor. Nascut in Constantinopol, in timpul imparatului Anastasie (713-715), s-a calugarit la varsta…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Sfintit Mucenic Clement, Episcopul Romei Fericitul si inteleptul Clement era roman de neam si a fost adus la credinta de marii Apostoli Petru si Pavel. Facandu-se propovaduitor al Evangheliei si scriind Asezamintele Sfintilor Apostoli, a fost facut episcop al Romei. In…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip Acești sfinți au viețuit pe vremea imparatului Nero. Au fost ucenici ai Sfantului Apostol Pavel și au patimit pentru Hristos in Kolasia. Din Sinaxar aflam ca pe cand iși inalțau rugaciunile catre Dumnezeu in sfanta biserica, impreuna cu…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul Sfantul Grigorie Decapolitul s-a nascut nascut in orașul Irinopolis din Decapolea Isauriei, in sud-estul Asiei Mici, in jurul anilor 780-790. Ajunge la o manastire din Decapole, la egumenul Simeon, un frate al mamei sale. Aici a ramas timp de…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Sfantul Grigorie a trait in zilele imparatului Aurelian (214-275) si era din parinti elini si de tanar a ales partea cea buna, cunoscand adevarata credinta in Hristos. Crescand el in varsta, crestea si dreapta credinta…