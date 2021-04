Stiri pe aceeasi tema

- Inca o zi cu un numar ridicat de persoane diagnosticate cu coronavirus, in județul Buzau, conform informațiilor transmise de Direcția de Sanatate Publica. Potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 73 de cazuri noi de COVID. Rata de infectare…

- Sfinții 40 de Mucenici au patimit in localitatea Sevastia din Armenia, in vremea domniei imparatului Liciniu (307-323), la porunca guvernatorului Agricola. Cei 40 de mucenici erau soldați care au marturisit ca sunt creștini și din acest motiv au refuzat sa jertfeasca idolilor. Citește și: Ce trebuie…

- Directoarea Liceului Tehnologic „Sfantul Mucenic Sava” Berca, Alina Nan, este cel de-al doilea inspector școlar general adjunct al IȘJ Buzau. Ea va face echipa cu inspectorul școlar general, Ionel Meiroșu, și cu generalul adjunct Daniela Palcau. Numirea Alinei Nan a venit astazi, la aproape doua luni…

- Este sarbatoare importanta, chiar la inceput de saptamina. Luni, 22 februarie, sunt sarbatoriți mai mulți Sfinți. In continuare iți prezentam și rugaciunea pe care este bine sa o spui pentru a avea o saptamana buna.

- Sfantul Meletie, contemporan al Sfintilor Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie si Ioan, a ramas in constiinta Bisericii ca aparator al dreptei credinte in fata ereziei ariene, care nega divinitatea celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi.

- In credința populara aceasta zi mai este cunoscuta sub denumirea de „Ziua Ursului”. Potrivit tradiției, in aceasta zi de sarbatoare, copiii erau unși cu grasime de urs. Prin acest obicei se credea ca puterea acestui animal era transferata asupra copiilor. Bolnavii erau tratați in aceasta zi prin afumare…

- Calendar ortodox 2021. Sarbatoare mare chiar azi, 30 ianuarie. Creștin ortodocșii ii praznuiesc azi pe Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gura de Aur. Credința populara susține ca nu este bine sa muncești in aceasta zi sfanta caci orbești. Calendar ortodox 2021 – Sfinții trei ierarhi In fiecare…

- An de an, data de 23 de ianuarie este zi de mare sarbatoare la romani! Credincioșii praznuiesc un mare sfant. Iata și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de grijile care te apasa.