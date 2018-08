Stiri pe aceeasi tema

- Publicistul Nicolae Schițco a lansat recent "Duminica gandurilor", o carte de dimensiuni mici, ce poate fi purtata in buzunarul de langa inima. Este o colecție de maxime, de ganduri scrise in doar doua randuri.

- Cu siguranța te-ai gandit cel puțin o data cat de mult timp și bani cheltui pe lucrurile care ar putea fi facute mult mai simplu și mai ieftin, iar unele dintre lucrurile descoperite de oameni ca și tine te vor ajuta sa simplifici totul și sa-ți crești eficiența, scrie feminis.

- Politistul Traian Berbeceanu a publicat un mesaj dur fata de parlamentarii care au sustinut modificarile aduse Codului Penal. „Veti ramane in istoria acestei tari ca fiind gasca care a aparat un infractor dovedit”, scrie fostul sef al BCCO Alba.Mesaj de pe Facebook la adresa sefului PSD, Liviu…

- Ingerii iti sunt intotdeauna alaturi si vor sa te ajute, dar ei functioneaza dupa legile Universale printre care si cea a liberului arbitru care permite omului sa isi faca propriile alegeri fara sa fie calauzit, tocmai pentru a experimenta ce se intampla cand alege x fata de ce se intampla cand alege…

- Mitropolitul Ardealului, IPS Laurențiu, a vorbit despre posibilitatea ca parintele Arsenia Boca sa fie canonizat. Acesta a precizat ca s-au facut unele demersuri in acest sens, iar unul dintre cei mai iubiți duhovnici ar urma sa devina “sfant” cel mai probabil anul viitor. “Este de remarcat faptul ca…

- 0771 36 34 35 este numarul de telefon la care tinerii care nu urmeaza cursuri si nici nu lucreaza pot cere sprijin de la specialistii din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov. Numarul a fost alocat in cadrul proiectului INTESPO – Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului…

- Junior Ranger TV este un proiect de informare și promovare a activitaților educative și recreative, desfașurate in natura. Vor fi realizate și promovate diferite materiale pentru cunoașterea si protecția naturii și a importanței rezervațiilor naturale pentru dezvoltarea responsabila a comunitaților…

- Sambata, in Piata Dacia din municipiul Buzau și duminica, in zona centrala din fața Primariei Pogoanele, buzoienii vor invața de la profesioniști cum sa acorde primul ajutor și ce trebuie sa faca in caz de dezastre. Buzoienii au, la sfarșitul acestei saptamani, ocazia de a invața, de la specialiști,…