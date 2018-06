Stiri pe aceeasi tema

- In primele duminici dupa Rusalii, ne intalnim cu Mantuitorul Hristos prin Sfintele Evanghelii de la Sfintele Liturghii, care in majoritatea lor ne infatiseaza minuni savarsite de Domnul spre a ne intari in credinta ca El este Fiul lui Dumnezeu cel Intrupat, Rastignit si Inviat. Minunile si, atunci ca…

- CHIȘINAU, 17 iun — Sputnik. Suntem în a doua duminica din Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și în cea de-a III-a duminica de dupa Rusalii. În acesta zi Biserica face pomenirea Sfântul Ierarh Mitrofan, patriarhul Constantinopolului (326), a Cuviosul Zosima…

- Un preot american le-a cerut enoriașilor lui sa se roage ca el sa-și poata cumpara un avion privat de 54 de milioane de dolari. Jesse Duplantis, care are deja trei avioane private, spune ca Dumnezeu i-a spus: ”Vreau sa crezi in mine pentru un Falcon 7X”. Intr-un clip video publicat pe YouTube, Duplantis,…

- Doina Cornea va fi inmormantata, luni, la Cluj. Familia indoliata a anunțat ca trupul neinsuflețit al disidentei anticomuniste va fi depus in foaierul Casei Universitarilor, unde i se va putea aduce un ultim omagiu. Ceremonia de inmormantare va fi oficiata la Cluj-Napoca, luni, de la ora 12,30, in foaierul…

- LUMINA SFANTA se aprinde la Ierusalim LIVE VIDEO „Sfanta Lumina” se aprinde deasupra Sfantului Mormant, spunandu-se ca focul se coboara din cer si aprinde lumanarile. Este considerat cel mai vechi miracol din lumea crestina, prima data fiind documentat in anul 1106. Ceremonia este…

- † Ignatie din mila si purtarea de grija a Celui de Sus Episcop al Husilor, iubitilor frati preoti, ostenitorilor din sfintele manastiri si alesului popor a lui Dumnezeu, har imbelsugat, lumina indestulatoare si bucurie sfanta de la Hristos Cel Inviat, iar din parte-mi parinteasca imbratisare „Astazi…

- Cinstitului nostru cler, cinului monahal si binecredinciosilor crestini din Eparhia noastra, har si pace de la Dumnezeu, iar de la noi parinteasca binecuvantare! Iubiti fii duhovnicesti, Hristos a inviat! Dupa Invierea Sa din morți, Mantuitorul nostru Iisus Hristos S-a aratat ucenicilor Sai și aceștia…