CALENDAR ORTODOX 2018: Mii de românce poartă numele Ortodoxe

Sf. Mironosita si intocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela



Greco-catolice

Sf. Maria Magdalena



Romano-catolice

Sf. Maria Magdalena





Sfanta Mironosita si intocmai cu Apostolii Maria Magdalena este pomenita in calendarul crestin ortodox la 22 iulie.



Maria, mama lui Iacob si a lui Iosi, ruda a Maicii Domnului, Maria lui Cleopa si Salomeea, mama fiilor lui Zevedei, Ioana, femeia lui Huza, demnitar al regelui Irod, Suzana si cele doua surori ale lui Lazar, Marta si Maria au fost femeile mironosite care impreuna cu Maria… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O teorie controversata despre IIsus Hristos și cei 12 Apostoli zguduie Biserica din temelii. Potrivit scriitorului și jurnalistului David Bienenstoc, susținator vehement al tratamentelor bazate pe canabis, Iisus și Apostolii sai ar fi folosit extract de ulei de canabis in savarșirea ”miracolelor”.

- ARAD. Sarbatoare mare in Parohia Arad, Micalaca Noua, zona 300. Duminica, 1 iulie, biserica cu hranul ,,Sfantul Apostol Andrei” a fost tarnosita de un sobor de trei ierarhi. Slujba de tarnosire a fost savarșita cu incepere de la ora 9:00, de catre Inaltpreasfințitul Parinte Ioan, Mitropolitul Banatului,…

- In miez de vara, in preajma Sanzienelor, peste 40 de colecționari din toata țara vin la Targul de antichitați de la Muzeul Național al Țaranului Roman, cu lucruri frumoase, nelipsite inainte vreme din gospodaria țaraneasca sau de la oraș. Intre 22 și 24 iunie 2018, de la orele 10 dimineața și pana…

- Site-ul de știri locale opiniatransilvana a prezentat o filmare in care puteți urmari scandalul dintre un preot și mai mulți enoriași. Scena are loc in curtea unei biserici de lemn din Alba Iulia. Acuzele și vorbele grele curg din ambele parți și, mai mult decat penibil, la fața locului a fost nevoie…

- Rusaliile reprezinta consacrarea solemna a Bisericii intemeiate de Iisus Hristos. Duhul Sfant nu este daruit numai Bisericii in ansamblu, ci si fiecarui crestin in parte, cu darurile sale. Minunea Rusaliilor de la Ierusalim se continua in Biserica, aducand rod in taina Sfantului Mir. De aceea, Rusaliile…

- Duminica, 27 mai, praznuim Rusaliile, cunoscute și drept Pogorârea Sfântului Duh peste apostoli și ziua când a fost alcatuita prima comunitate creștina, nucleul Bisericii de mai târziu. Sarbatoarea figureaza însa și la pagânii romani, unde Rosaliile erau zâne…

- In Duminica a VII-a dupa Paști, a Sfinților Parinți de la Sinodul I Ecumenic, orașul Salonta a primit, pentru a doua oara in acest an, vizita Preasfințitului Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei, a Protopopului de Tinca, preot paroh Vasile Popa, alaturi de un sobor de preoți. Imbracata…