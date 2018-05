Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 6 mai — Sputnik. Creștinii ortodocși din Republica Moldova îl cinstesc astazi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruința, considerat ocrotitor al soldaților și al armatei. Potrivit datelor Întreprinderii de Stat ”Registru”, astazi își…

- Ziua de 1 mai este o sarbatoare asteptata de romani, pentru ca vine intotdeauna insotita de o minivacanta pe care, in ultimii ani, tot mai multi si-o petrec pe litoralul romanesc, in statiunile balneo, pe Valea Prahovei, iar mai nou in capitale...

- Turistii romani incep sa mearga in numar mare de 1 Mai si in statiunile straine de litoral, nu doar in cele romanesti, arata Christian Tour. Primele plecari charter cu avionul in Grecia, Spania, Turcia si Egipt au loc la sfarsitul lunii aprilie - inceputul lunii mai.

- Grecia a obtinut venituri record din turism, in 2017 – 14,63 miliarde de euro – in crestere cu 10,8% fata de 2016, informeaza publicatia Kathimerini, citata de Agerpres . De asemenea, cheltuielile pentru o noapte de cazare per vizitator au urcat in 2017 cu 0,4%, la 69 de euro, arata datele revizuite…

- Soldati greci au efectuat tiruri de somatie impotriva unui elicopter turc ce survola in noaptea de luni spre marti mica insula Ro, de la granita dintre cele doua tari in Marea Egee, a declarat o sursa din Statul-Major al armatei elene, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Incidentul, anuntat…

- La Liceul de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova incepe vineri, 16 martie, cea de a XII-a ediție a Concursului Internațional „Craiova Piano“, la care vor participa elevi, studenți și doctoranzi din Romania, precum și din Bulgaria, Grecia, Turcia, Macedonia, Republica ...

- Grecii vor ca Romania sa intervina pentru eliberarea celor doi militari eleni arestați in Turcia. Mihai Fifor, ministrul Apararii Națioanale, s-a intalnit, vineri, cu omologul sau al Greciei, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Cei doi au semnat un nou acord in domeniul apararii, iar ministrul…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…