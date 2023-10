Stiri pe aceeasi tema

- An de an, la data de 18 octombrie este praznuit Sfantul Apostol și Evanghelist Luca. acest Sfant unul dintre apostolii crestinitatii. Știm despre Sfantul Apostol Luca a fost medic si si-a dedicat intreaga viata Lui Dumnezeu, astfel ca in fiecare an, pe data de 18 octombrie, crestinii ii praznuiesc sarbatoarea.…

- In fiecare an, pe 14 octombrie, creștinii o sarbatoresc pe Sfanta Parascheva. Rugaciunea catre Cuvioasa este considerata cea mai puternica, asta pentru ca aduce liniște sufleteasca și ajuta la indeplinirea dorințelor.

- Oricand te simți apasat sau deznadajduit, inalța aceasta rugaciune catre Fecioara Maria. Este suficient sa aprinzi doar o lumanare și sa o rostești cu multa credina și vei avea parte de adevarate minuni!

- An de an, la data de 20 septembrie este praznuit, in calendarul ortodox, Sfantul Chiriac Sihastrul. In aceasta zi creștinii fac pomenirea Sfantului Chiriac Sihastrul, sfant facator de minuni și puternic vindecator al bolnavilor. Iata cele mai puternice cuvinte catre Sfantul facator de minuni și puternic…

- An de an, la data de 23 septembrie, este sarbatorit Sfantul Ioan de la Prislop. Originar din Silvasul de Sus, Sfantul Ioan de la Prislop a trait la inceputul secolului al XVI-lea, nevoindu-se intr-o peștera din apropierea Manastirii Prislop. Iata care este rugaciunea pe care este bine sa o rostești…

- La Biserica Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" va avea loc joi, in ultima zi din luna august, zi in care se marcheaza „Așezarea cinstitului brau al Maicii Domnului in racla", o procesiune cu Icoana Maicii Domnului - Facatoare de minuni.Procesiunea va ...

- Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este o sarbatoare cu cruce rosie in Calendarul Ortodox. Celebrata la data de 29 august in fiecare an, crestinii ortodocsi respecta o serie de traditii si obiceiuri pentru a le merge bine tot anul. Insa, exista o rugaciune, pe care este bine sa o rostești 9…

- Maine, pe data de 18 august 2023, credincioșii sarbatoresc Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, care mai este numita și izbavitoarea de cancer. Numele ei provine din limba greaca, care se traduce prin sintagma Imparateasa tuturor. Ce rugaciune e bine sa rosteți maine.