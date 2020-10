Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Sibiu, profesorul Alexandru Dumbrava, ii indeamna pe parinti si elevi sa paseasca cu curaj catre scoli, cu incredere in puterea lui Dumnezeu si ii asigura ca nu sunt singuri, cadrele didactice facand totul ca orele sa se desfasoare in siguranta, relateaza…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Hypomnema” este un cuvant din greaca veche insemnand o amintire notata, o nota, un comentariu. Mai recent, filosoful francez Michel Foucault a susținut ca hypomnemata e un material alcatuit din lucruri citite, scrise, auzite, alcatuind un tezaur pentru recitire și meditație.…

- Un exemplu de manevra mizerabila a politicienilor noștri de mai bine de 30 de ani: bagam bani in presa pentru ca avem nevoie ca sa aparem in fiecare zi la televizor, iar pe editori și librari ii lasam sa se descurce, care supraviețuiește, bine, care moare, Dumnezeu cu mila!, cartea nu ne este de niciun…

- OrtodoxeSf. Sfintiti Mc. Eutihie; Sf. Mc. TationGreco-catoliceSf. ep. m. EutihieRomano-catoliceSf. Bartolomeu, ap.Sfantul Sfintit Mucenic Eutihie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 24 august. Originar din Sevastia, Palestina, Sfantul Mucenic…

- OrtodoxeInainte-praznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. proroc MiheiaGreco-catoliceSf. pf. Micheia; Sf. Maximilian KolbeRomano-catoliceSf. Maximilian Kolbe, pr. m.Sfantul Proroc Miheia este pomenit in calendarul crestin ortodox la 14 august.Prorocul…

- Sfantul și Slavitul Proroc Ilie Tesviteanul este praznuit de creștini in data de 20 iulie in fiecare an. Acesta s-a nascut din neamul lui Aaron preotul din pamantul Arabiei, cetatea Tesvi, de aceea se numea și Tesviteanul. Cand s-a nascut Ilie, tatal lui pe nume Sovac, a vazut cum ingerii lui Dumnezeu…