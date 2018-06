Stiri pe aceeasi tema

- OrtodoxeSf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfintiti Mc. Eladie si Terapont, episcopul Sardiei; Sf. Marturisitor Ioan Rusul (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. m. Eladie; Sf. Iuliu Veteranul Romano-catoliceSf. Augustin din Canterbury, ep. Sfantul Mucenic…

- Un barbat a fost dat disparut, sambata seara, dupa ce s-a rasturnat cu barca pe Dunare, in judetul Tulcea. Alte doua persoane, aflate si ele in ambarcatiune, au reusit sa ajunga la mal.

- CNAIR anunta o posibila functionare ingreunata a serviciului de emitere rovinieta si a tarifului de trecere a podurilor Fetesti si Cernavoda. In data de 04.05.2018, intervalul orar 01:00 04:00, este posibil ca emiterea rovinietelor si a peajelor sa fie ingreunata intrerupta ca urmare a unor lucrari…

- Luptatorii de la Clubul Sportiv Școlar și Clubul Sportiv Municipal Reșița și-au testat potențialul cu ocazia Cupei Drobeta, competiție desfașurata zilele trecute la Drobeta Turnu Severin. 13 prezențe pe podium au avut reprezentanții Reșiței la competiția ce a constituit un bun prilej de verificare…

- La Caciulata a avut loc in perioada 27 martie -6 aprilie Campionatul National individual pentru copii, juniori si tineret, Under 8- Under 20 la sah clasic, sah rapid, dezlegari si blitz. Galatiul a fost prezent la aceasta competitie cu o delegatie numeroasa de 40 de sahisti de la: ACS Smart, ACS Genius,…

- Politistii de frontiera ai Garzii de Coasta i-au sesizat, marti, pe omologii din Ucraina, dupa ce pe bratul Chilia al Dunarii a fost observat un obiect plutitor care ar fi putut fi un proiectil din cel de-al Doilea Razboi Mondial. Obiectul, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…

- Viitura de pe Dunare nu inseamna doar pericol de inundatii si o dublare a debitului fluviului (la peste 11.100 mc pe secunda, fata de doar 6.700 mc/sec in mod normal), ci si o cantitate uriasa de gunoaie dusa de apa catre Delta si Marea Neagra.

- Proiectul podului peste Dunare va fi amanat cu cel putin cateva luni din cauza problemelor cu exproprierile si devierea infrastructurii electrice, de comunicatii si de irigatii. CNAIR a anuntat ca licitatiile aferente acestor etape nu s-au finalizat, in cazul exproprierilor existand un litigiu legat…