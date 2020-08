Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatori religioase 29 iunie 2020 Ortodoxe: Sfintii Apostoli Petru si Pavel Greco-catolice: Sfintii Apostoli Petru si Pavel Romano-catolice: Sfintii Apostoli Petru si Paul; Sfanta Emma CALENDAR ORTODOX 29 IUNIE 2020. Cine sunt Sfintii Apostoli Petru si Pavel Sfinții Apostoli…

- Duminica 7 si luni 8 iunie. Glasurile melodioase ale clopotelor au rasunat in toate bisericile, chemand credinciosii la rugaciune in cinstea Pogorarii Sfantului Duh si a Sfintei Treimi. Prima si a doua zi a Rusaliilor, au fost, asadar, doua zile minunate, binecuvantate, pline de rugaciune, inchinare…

- Sarbatori religioase 9 iunie 2020 Ortodoxe: Sfantul Chiril al Alexandriei; Sfantul Columba Greco-catolice: Sfantul episcop Chiril al Alexandriei Romano-catolice: Sfantul diacon invatator Efrem CALENDAR ORTODOX 9 IUNIE 2020. Cine a fost Sfantul Chiril al Alexandriei Sfantul Chiril…

- Astazi este zi de mare si straveche sarbatoare: Este duminica de Rusalii – „darul prin care Dumnezeu reface lumea frumoasa, locuibila, dand sens prezentei Bisericii in lume”, dupa cum remarca preotul Constantin Necula. Este ziua in care Biserica ia fiinta, iar Sfantul Duh se pogoara si peste Bistrita……

- RUSALII 2020. Data la care pica Rusaliile in 2020 Asadar, in 2020, data la care pica Rusaliile este 7 iunie. In aceasta zi este praznuita Pogorarea Sfantului Duh, mai exact ziua in care Duhul Sfant S-a pogorat sub forma de limbi de foc asupra Apostolilor. Duhul Sfant S-a infatisat sub aceasta forma…

- Sarbatoarea de Rusalii 2020 este celebrata pe 7 și 8 iunie. Rusaliile sau Pogorarea Sfantului Duh se sarbatorește in fiecare an, la 50 de zile dupa Paște, motiv pentru care poarta și numele de Cincizecime. Duminica de Rusalii se mai numește și Duminica Mare și este una dintre cele mai vechi sarbatori…

- De Sarbatoarea Inaltarii Domnului, joi, 28 mai 2020, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala din Husi. In cuvantul de invatatura, Preasfintia Sa a motivat starea de bucurie pe care o aveau Apostolii, in pofida despartirii fizice de Domnul…