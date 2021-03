Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei de 13 martie OrtodoxeAducerea moastelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului (Sambata Sfintilor Cuviosi)Greco-catoliceAducerea moastelor sf. aep. Nichifor. Pomenirea tuturor cuviosilor sihastri si calugariRomano-catoliceSf. Sabin,…

- In data de 13 martie este mare sarbatoare la romani. In calendarul ortodox este pomenita Aducerea moastelor Sfantului Nichifor, patriarhul Constantinopolului și se rostește o rugaciune pentru mantuirea celor adormiți.

- Este sarbatoare mare, in a doua zi din saptamana. Marți, pe data de 23 februarie, creștinii praznuiesc unul dintre cei mai mari Sfinți ai creștinatații. In continuare iți prezentam și rugaciunea pe care este bine sa o spui in aceasta zi, pentru a ți se indeplini cea mai puternica dorința.

- Conform calendarului ortodox, vineri, 5 februarie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru creștini. Anual, la aceasta data, credincioșii de pretutindeni sarbatoresc o mare sfanta. Aceasta se numește Sfanta Agata, iar potrivit credinței, rugaciunea speciala adresata ei la va ajuta pe femeile grav…

- Sarbatoare mare pentru credincioșii de pretutindeni in ziua de 4 februarie! Calendarul ortodox ne arata ca in fiecare an, la aceasta data, este pomenit Sfantul Isidor Pelusiotul. In același timp, creștinii trebuie sa știe ca exista și o rugaciune speciala, menita sa--i ajute pe cei care se simt deznadajduiți…

- In calendarul creștin ortodox al lunii aprilie 2021 sunt noua sarbatori importante, respectiv 6 de cruce neagra și trei de cruce roșie. Sarbatorile de cruce neagra sunt: Sfantul Eutihie, patriarhul Constantinopolului (6 aprilie), Sfantul Mucenic Sava de la Buzau (12 aprilie), Sfantul Cuvios Ierarh Pahomie…

- An de an, pe data de 23 decembrie este zi de sarbatoare la romani! Ce sfinți sunt praznuiți astazi? Iata și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești cu o zi inainte de Ajunul Craciunului!

- Este mare sarbatoare la romani astazi, pe 22 decembrie! Potrivit calendarului ortodox, creștinii pomenesc anual, la aceasta data, mai mulți sfinți importanți. Iata care sunt aceștia, dar și ce rugaciune puternica trebuie sa rostești inainte de Craciun!