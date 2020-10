Calendar ortodox 13 octombrie 2020. Sărbătoare înaintea Sfintei Cuvioase Parascheva Calendar ortodox 13 octombrie 2020. In aceasta zi, creștinii ortodocși sarbatoresc aducerea moaștelor Sfantului Apostol Andrei la Iași, dar și pe sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatador și Agatonica. Calendar ortodox 13 octombrie 2020 Calendar ortodox 13 octombrie. Se sarbatorește aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași. Tot în aceasta zi sunt sarbatoriți și Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica. Loading...

Biserica Ortodoxa sarbatorește pe 13 octombrie și Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iasi.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste pe 13 octombrie Aducerea moastelor Sfantului Apostol Andrei la Iasi. Mentionam ca in anul 1996 a fost adusa la Iasi racla cu capul Sfantului Apostol Andrei, de la Catedrala mitropolitana din Patras (Grecia).La propunerea IPS Mitropolit Daniel, astazi Patriarhul BOR, Sfantul…

