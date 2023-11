Calendar-Ortodox: 13 noiembrie - Ce sfinti sunt sarbatoriti astazi

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea Sfantului sfintitului Mucenic si Apostol Iacov, fratele Domnului.Acest sfant Iacov, fratele Domnului, a fost cel intai episcop la Ierusalim, hirotonit de insusi Domnul si intai el a izvodit si a scris dumnezeiasca Liturghie, invatata de la insusi…

- In aceasta zi de duminica, 22 octombrie 2023, comunitatea creștina ortodoxa marcheaza o sarbatoare de mare insemnatate in calendarul liturgic. Aceasta zi este dedicata memoriei Sfantului Ierarh Averchie, episcopul Ierapo

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Artemie.Acest fericit Artemie, fiind duce si august al Alexandriei si patriciu, era cinstit de marele imparat Constantin; luand insa imparatia Iulian Paravatul, si prigonind pe crestini la Antiohia, a mers nechemat fericitul acesta…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Osie Osea .Acesta se talcuieste mantuit, pazitor sau umbritor. Era fecior al lui Beyri din Balemot, din tribul lui Isahar. Si proorocind multe asupra lui Israel, a raposat, si a fost ingropat in pamantul lui cu pace. El a dat semn…

- In aceasta luna, in ziua a zecea, pomenirea Sfintelor Mucenite Fecioare Minodora, Mitrodora si Nimfodora.Aceste fericite, surori dupa trup, au trait in Bitinia in timpul domniei imparatului Galeriu Maximian catre 305 311 . Si straluceau cu frumusetea sufletelor si a trupurilor lor. Iar din dragoste…

- In aceasta luna, in ziua a treia, pomenirea Sfantului Sfintitului Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei.Sfantul Antim era episcop al orasului Nicomidia in Bitinia Asia Mica atunci cand, din porunca imparatului Diocletian 284 305 , la anul 288, s a dat foc bisericii din Nicomidia, murind pentru Hristos…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si sasea, pomenirea Sfintilor Mucenici Adrian si Natalia, si cei impreuna cu dansii.Mucenicul Adrian si sotia lui Natalia au trait in cetatea Nicomidiei, pe vremea imparatiei lui Maximian. Iar la a doua inconjurare ce a facut Maximian prin imparatia sa, prigonind…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si cincea, pomenirea asezarii moastelor Sfantului maritului Apostol Bartolomeu.Sfantul Apostol Bartolomeu a fost ales, pentru zelul sau, pentru raspandirea crestinismului printre neamuri, carora propovaduindu le numele Domnului, a fost rastignit in Armenia cea mare…