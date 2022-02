Calendar ortodox: 13 februarie- Pomenirea cuviosului Simeon, ctitorul Manastirii Hilandar din Athos

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, ziua a douasprezecea, pomenirea celui intre sfinti parintele nostru Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei mari.Pentru bunatatea cea desavarsita si dragostea curata ce avea catre Hristos, sfantul Meletie, era foarte iubit de multi. Astfel chiar de la inceputul activitatii sale, cand…

- In aceasta luna, in ziua a nouasprezecea pomenirea cuviosilor nostri parinti Macarie Egipteanul si Macarie Alexandrinul.Sfantul Macarie Egipteanul s a nascut si a crescut pentru viata pustniceasca. Din frageda copilarie indeletnicindu se cu fapta buna si iubind viata virtuoasa si impodobindu se cu ea,…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Antonie cel Mare. Sfantul cuviosul Antonie cel Mare a fost de neam egiptean si a invatat credinta crestina de la parintii si de la bunicii sai.A trait pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian, ajungand pana in…

- Sfanta Mucenita Anisia era din Tesalonic si a trait pe vremea imparatului Maximian. A avut parinti binecredinciosi si cu multa avere. Dupa moartea lor, sfanta ducea viata singuratica si bineplacea lui Dumnezeu prin viata si faptele ei. Odata, pe cand se ducea la biserica, dupa cum ii era obiceiul, a…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si noua, pomenirea sfintilor paisprezece mii de prunci, ucisi de Irod.Irod, imparatul iudeilor, a poruncit magilor sa se intoarca pe la el ca sa i spuna si lui unde este Imparatul, Care S a nascut si pe Care li L vestise steaua ce o urmau, pentru ca sa se inchine…

- Sfantul Bonifaciu a trait pe vremea imparatului Diocletian 284 305 . Era robul unei femei de neam mare, cu numele Aglaia, fiica lui Acacius, proconsulul Romei. Bonifaciu traia in pacate trupesti cu stapana lui si era si betiv, dar era milostiv, iubitor de straini, indestula cu draga inima pe cei lipsiti,…

- In aceasta luna, in ziua intaia, pomenirea Sfantului Prooroc Naum.Proorocul Naum, al carui nume se talcuieste: odihna ori mangaiere, sau minte ori pricepere, era din semintia lui Simeon. A trait cu 460 de ani inainte de Hristos. Mai tarziu, dupa Proorocul Iona, a proorocit si el de cetatea Ninivei si…

- In aceasta luna, in ziua a saisprezecea, pomenirea Sfantului Apostol si Evanghelist Matei.Acest dumnezeiesc apostol, sezand la vama, a auzit pe Domnul zicandu i: Urmeaza Mie. Si el in ceasul acela a lasat toate si a urmat Domnului, facand gazduire Domnului in casa sa mare, precum spune el insusi in…